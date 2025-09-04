صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

  • لاہور
بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

لاہور(شیخ زین العابدین)فیروزپور روڈ پر بائیکر لین کے لیے لگائے گئے ڈیوائیڈرز شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئے، حادثات کی بڑی وجہ قرار دیے گئے ڈیوائیڈرز پر ٹریفک پولیس نے سخت اعتراضات اٹھا دیے۔

 اعلیٰ سطح اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب مستقبل میں اس طرز پر بائیکر لین نہیں بنائی جائے گی، ایل ڈی اے نے لاہور میں بائیکر لین منصوبے کو فی الحال مزید وسعت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فیروز پور روڈ پر بننے والی بائیکر لین حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی، ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے ، ٹیپا اور ٹریفک پولیس کے اعلیٰ سطح اجلاس میں بائیکر لین کے ڈیوائیڈرز کو حادثات کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا۔فیروزپور روڈ کے دس کلومیٹر ایریا میں لگائے گئے یہ ڈیوائیڈرز پہلے ہی شہریوں کی شدید تنقید کی زد میں تھے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مستقبل میں بائیکر لین منصوبے میں ڈیوائیڈرز شامل نہیں کیے جائیں گے ۔حادثات اور مشکلات کے باعث ڈیوائیڈر طرز پر بائیکر لین منصوبہ مکمل طور پر ترک کر دیا گیا ہے۔ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے نے لاہور میں بائیکر لین منصوبے کو فی الفور مزید توسیع نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔فیروزپور روڈ پر بائیکر لین کا پائلٹ پراجیکٹ مطلوبہ نتائج نہ دے سکا اور سنگین مسائل کا شکار رہا۔یہ منصوبہ موٹر سائیکل سواروں کو محفوظ سفر فراہم کرنے اور حادثات میں کمی لانے کے لیے بنایا گیا تھا۔تاہم آغاز ہی سے انفورسمنٹ کے مسائل، بارشوں سے متاثرہ پینٹ کی خرابی اور دیگر گاڑیوں کی لین میں مداخلت کے باعث ناکامی کا شکار ہوا۔پائلٹ پراجیکٹ کے نتائج غیر تسلی بخش آنے پر کینال روڈ، مال روڈ اور جیل روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر بائیکر لین کی توسیع روک دی گئی۔اسی طرح مین بلیوارڈ گلبرگ، جوہر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی منصوبے کی توسیع فی الحال مؤخر کر دی گئی ہے ۔محکمہ ذرائع کے مطابق مؤثر انفورسمنٹ کے بغیر بائیکر لین منصوبے کی توسیع ممکن نہیں ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارش سے فنی خرابیاں ، کئی علاقوں میں بجلی بند

کمشنر اورآرپی او کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کیساتھ دورہ ہیڈ مرالہ

سیلاب متاثرین کیلئے تما م وسائل استعمال کر رہے :ڈپٹی کمشنر

میلادالنبی ؐ کے پروگرامز کو فول پروف سکیورٹی دینے کا فیصلہ

میونسپل کارپوریشن کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کی جانب سے متاثرین میں کھانا ، کپڑے تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن