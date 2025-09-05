صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالیوں کا مفت علاج ہسپتالوں میں ہارٹی کلچر کامعاہدہ

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور میں محکموں کے درمیان باہمی تعاون کی ایک اور مثال قائم ہوگئی ہے۔ محکمہ صحت اور پی ایچ اے لاہور نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔

معاہدے کے تحت مالیوں کو مفت علاج اور ہسپتالوں میں ہارٹیکلچر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری ہیں۔معاہدے کے مطابق محکمہ صحت کے کلینک آن وہیلز پی ایچ اے کے پارکس میں مالیوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کریں گے ۔ دوسری جانب پی ایچ اے محکمہ صحت کے ہسپتالوں میں مفت ہارٹیکلچر سہولیات مہیا کریگا۔

