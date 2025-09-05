سرکاری کالجز :داخلوں کی شرح خطرناک حدتک گرگئی
لاہور(عاطف پرویز سے)لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری کالجز میں داخلوں کی شرح خطرناک حد تک گرنے لگی ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب کے 30 فیصد کالجز میں داخلے مقررہ ٹارگٹ سے بھی کم رہے۔۔۔
جبکہ 227 سرکاری کالجز میں انرولمنٹ انتہائی مایوس کن رہی۔ متعدد کالجز ایسے ہیں جہاں ایک بھی طالب علم داخل نہ ہوااور بعض میں بمشکل چند فیصد طلبہ نے رجسٹریشن کرائی۔ اکثریت کے مطابق یہ ادارے 50 فیصد سے بھی کم انرولمنٹ کے ساتھ خطرناک حد تک پیچھے رہ گئے ہیں ،ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اس سنگین صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ڈویژنل ڈائریکٹرز سے تفصیلی تجزیاتی رپورٹ طلب کرلی ہے۔