شہری کے اغو ا سے متعلق تفصیلی رپورٹ ہائیکورٹ پیش
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے حکم پر پولیس نے محمد عثمان اللہ دتہ کے اغوا سے متعلق تفصیلی رپورٹ لاہور ہائیکورٹ میں پیش کردی۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ تھانہ فیروز والاضلع شیخوپورہ سے اطلاع موصول ہوئی کہ ایک نامعلوم شخص 24 جولائی2025 کو ٹرین سے گر کر جاں بحق ہو گیا تھا ،نامعلوم شخص کی لاش کو لاوارث قرار دے کر مقامی قبرستان میں دفنایا گیا تھا ،دفنائے گئے نامعلوم شخص کی شناخت کرنے پر محمد عثمان اللہ دتہ معلوم ہوا ،عدالت نے محمد عثمان اللہ دتہ کے اغوا و بازیابی کے حوالے سے دائر درخواست نمٹا دی۔