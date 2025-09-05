عالمی یوم حجاب، حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ریلی
لاہور (سیاسی نمائندہ) عالمی یوم حجاب کے موقع پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے ملتان روڈ پر منصورہ کے سامنے خواتین حقوق ریلی نکالی۔
ریلی سے خطاب اور بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حمیرا طارق نے کہا کہ مساوات کے نام پر عورت کا بدترین استحصال کیا گیا او ر بڑی چالاکی سے معاشی بوجھ بھی عورت کے کندھوں پر ڈال دیا۔این جی اوز کو عورت کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ۔ ڈاکٹر زبیدہ جبین نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشرتی اقدار کو بحال کریں اور خواتین کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ خواتین کے لیے محفوظ بنے جہاں وہ عزت، حیا اور معاشرتی حقوق کی پاسداری کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو سکیں۔مغرب نے خاتون کو نمائش بنا دیا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی۔