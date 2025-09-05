صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یوم حجاب، حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ریلی

  • لاہور
عالمی یوم حجاب، حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ریلی

لاہور (سیاسی نمائندہ) عالمی یوم حجاب کے موقع پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے ملتان روڈ پر منصورہ کے سامنے خواتین حقوق ریلی نکالی۔

ریلی سے خطاب اور بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حمیرا طارق نے کہا کہ مساوات کے نام پر عورت کا بدترین استحصال کیا گیا او ر بڑی چالاکی سے معاشی بوجھ بھی عورت کے کندھوں پر ڈال دیا۔این جی اوز کو عورت کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ۔ ڈاکٹر زبیدہ جبین نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم معاشرتی اقدار کو بحال کریں اور خواتین کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ خواتین کے لیے محفوظ بنے جہاں وہ عزت، حیا اور معاشرتی حقوق کی پاسداری کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو سکیں۔مغرب نے خاتون کو نمائش بنا دیا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ نے پارکوں اور میدانوں کا کمرشل استعمال غیر قانونی قرار دے دیا

یورپی معیار کے سی آئی پی لاؤنج کا افتتاح 22ستمبر کو ہوگا

اظہار رائے کی آزادی میں صحافیوں کااہم کردار،میئر

حجاب حیا کی علامت ، مغرب اس سے خوفزدہ ہے ،منعم ظفر

کراچی میں آٹاسب سے مہنگا ، کوئی بازپرس نہیں،کاشف سعید

سندھ :ملک کا پہلا ڈیجیٹل ورکر ویلفیئر کارڈ متعارف کرانیکااعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ