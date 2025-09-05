صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناصر باغ کے اندر زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانیکی منظوری

  • لاہور
ناصر باغ کے اندر زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانیکی منظوری

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)سول کورٹس، کچہری اور لوئر مال کے اطراف برسوں سے جاری پارکنگ مسائل کے حل کے لیے بالآخر عملی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔

پنجاب حکومت نے ناصر باغ کے اندر زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانے کی منظوری دے دی ہے ۔لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے منصوبے کی ذمہ داری ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی، ٹیپا کو سونپ دی ہے۔ ناصر باغ میں گیارہ اعشاریہ چھیالیس کنال رقبے پر یہ پارکنگ پلازہ تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت دو بیسمنٹ فلورز پر مشتمل زیر زمین پارکنگ پلازہ بنایا جائے گا، جس کے لیے ایک لاکھ تین ہزار ایک سو نوے مربع فٹ ایریا مختص کیا گیا ہے ۔ اس مقصد کے لیے جدید زیر زمین پائلنگ ورک کیا جائے گا جبکہ بیسمنٹ فلورز کی تعمیر کے لیے آر سی سی گرین فریم سٹرکچر قائم کیا جائے گا۔ٹیپا نے اس منصوبے کے لیے سی ون اور اس سے زائد کیٹیگری کی تعمیراتی کمپنیوں سے اظہار دلچسپی طلب کر لیا ہے ۔ پارکنگ پلازہ کی فزیبلٹی رپورٹ بھی مکمل کر لی گئی ہے جبکہ رواں مالی سال میں منصوبے کے لیے فنڈز جاری کر دیے جائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد ، زیر زمین پانی بڑھانے کیلئے سو کنویں بنانیکا فیصلہ

حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

میلادالنبی ؐکے جلوسوں کی سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئے، کمشنر راولپنڈی

عید میلاد النبیؐ پر سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی، ڈی سی مری

ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو

کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ