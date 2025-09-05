ناصر باغ کے اندر زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانیکی منظوری
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)سول کورٹس، کچہری اور لوئر مال کے اطراف برسوں سے جاری پارکنگ مسائل کے حل کے لیے بالآخر عملی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔
پنجاب حکومت نے ناصر باغ کے اندر زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانے کی منظوری دے دی ہے ۔لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے منصوبے کی ذمہ داری ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی، ٹیپا کو سونپ دی ہے۔ ناصر باغ میں گیارہ اعشاریہ چھیالیس کنال رقبے پر یہ پارکنگ پلازہ تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت دو بیسمنٹ فلورز پر مشتمل زیر زمین پارکنگ پلازہ بنایا جائے گا، جس کے لیے ایک لاکھ تین ہزار ایک سو نوے مربع فٹ ایریا مختص کیا گیا ہے ۔ اس مقصد کے لیے جدید زیر زمین پائلنگ ورک کیا جائے گا جبکہ بیسمنٹ فلورز کی تعمیر کے لیے آر سی سی گرین فریم سٹرکچر قائم کیا جائے گا۔ٹیپا نے اس منصوبے کے لیے سی ون اور اس سے زائد کیٹیگری کی تعمیراتی کمپنیوں سے اظہار دلچسپی طلب کر لیا ہے ۔ پارکنگ پلازہ کی فزیبلٹی رپورٹ بھی مکمل کر لی گئی ہے جبکہ رواں مالی سال میں منصوبے کے لیے فنڈز جاری کر دیے جائیں گے۔