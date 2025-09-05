صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

  • لاہور
غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بنایا گیا بڑا پلان صرف کاغذوں تک محدود رہ گیا،ہر زیر تعمیر عمارت پر نقشہ نمبر اور کیو آر کوڈ لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا مگر عملدرآمد نہ ہو سکا۔

شعبہ ٹاؤن پلاننگ افسران کی غفلت سے شفافیت کا خواب ادھورا رہ گیا،غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ لاہور بھر میں تاحال جاری ہے ،پلان کے مطابق لاہور کی ہر زیر تعمیر عمارت پر نقشہ نمبر اور کیو آر کوڈ نمایاں طور پر آویزاں کیا جانا تھا،نہ ہی روزانہ وزٹ اور تصاویر اپ لوڈ کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ایل ڈی اے کی جانب سے شفافیت بڑھانے اور غیر قانونی تعمیرات روکنے کا یہ منصوبہ صرف فائلوں تک محدود ہوگیا ہے۔ شفافیت کا خواب ادھورا رہ گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،عارضی بستوں میں میڈیکل کاؤنٹرز قائم

ملتان میں صحافیوں کا میڈیا سیفٹی قانون کے نفاذ کا مطالبہ

زکریا یونیورسٹی میں بیچلرہاسٹل کے کرایے میں اضافہ

متاثرین کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح،خالد رضا

سپیشل سیکرٹری صحت کا راجن پور میں فلڈ انتظامات کا جائزہ

الخدمت فاؤنڈیشن کی مظفرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ