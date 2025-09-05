غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود
لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بنایا گیا بڑا پلان صرف کاغذوں تک محدود رہ گیا،ہر زیر تعمیر عمارت پر نقشہ نمبر اور کیو آر کوڈ لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا مگر عملدرآمد نہ ہو سکا۔
شعبہ ٹاؤن پلاننگ افسران کی غفلت سے شفافیت کا خواب ادھورا رہ گیا،غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ لاہور بھر میں تاحال جاری ہے ،پلان کے مطابق لاہور کی ہر زیر تعمیر عمارت پر نقشہ نمبر اور کیو آر کوڈ نمایاں طور پر آویزاں کیا جانا تھا،نہ ہی روزانہ وزٹ اور تصاویر اپ لوڈ کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ایل ڈی اے کی جانب سے شفافیت بڑھانے اور غیر قانونی تعمیرات روکنے کا یہ منصوبہ صرف فائلوں تک محدود ہوگیا ہے۔ شفافیت کا خواب ادھورا رہ گیا۔