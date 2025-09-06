صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ای ٹی کے انجینئرزنے اینٹی سموگ گن تیار کر لی

  لاہور
یو ای ٹی کے انجینئرزنے اینٹی سموگ گن تیار کر لی

لاہور(خبرنگار)یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے انجینئرز نے اینٹی سموگ گن تیار کر لی ہے جس کی رینج 40 میٹر ہے۔

 یہ گن مؤثر طریقے سے دھول اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جائے گی۔یہ جدید ڈسٹ سپریشن سسٹم تعمیراتی مقامات، پتھر توڑنے کے پلانٹس اور مائننگ کے دوران پیدا ہونے والے گرد و غبار کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس سسٹم کی بدولت پانی کے باریک ذرات فضا میں بکھر کر ارد گرد کے ذرات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کو نیچے گرا دیتے ہیں۔

 

