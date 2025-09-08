2 موٹرسائیکلیں چھین لیں، 3 چوری
مصطفی آباد (نامہ نگار) چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں کی نقدی ،موبائل فونز اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہوگئے۔
ڈاکوؤں نے سرہالی خورد کے قریب شرقی بستی کے رہائشی زاہد ایاز سے 32 ہزار نقدی ،موٹر سائیکل اور موبائل فون ،گرلز ہائی سکول کے نزدیک محلہ باغیچی کے رہائشی رزاق سے 25ہزار نقدی اور موٹر سائیکل ،راجباہ تھمن کے قریب چاہ وڈے والہ کے رہائشی فیصل سے 24 نقدی اور موبائل فون لوٹ لیا،علاوہ ازیں مختلف مقامات سے الیاس ،عظمت اﷲ اور سلطان فرید کی موٹر سائیکلیں چوری ہوگئیں۔