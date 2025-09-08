صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 موٹرسائیکلیں چھین لیں، 3 چوری

  • لاہور
2 موٹرسائیکلیں چھین لیں، 3 چوری

مصطفی آباد (نامہ نگار) چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں کی نقدی ،موبائل فونز اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہوگئے۔

ڈاکوؤں نے سرہالی خورد کے قریب شرقی بستی کے رہائشی زاہد ایاز سے 32 ہزار نقدی ،موٹر سائیکل اور موبائل فون ،گرلز ہائی سکول کے نزدیک محلہ باغیچی کے رہائشی رزاق سے 25ہزار نقدی اور موٹر سائیکل ،راجباہ تھمن کے قریب چاہ وڈے والہ کے رہائشی فیصل سے 24 نقدی اور موبائل فون لوٹ لیا،علاوہ ازیں مختلف مقامات سے الیاس ،عظمت اﷲ اور سلطان فرید کی موٹر سائیکلیں چوری ہوگئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

کوٹ مومن :سیلاب متاثرین کیلئے قائم کیمپ جشن عید میلادالنبی ؐ

ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبیؐ کی شاندار تقریبات

سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز، ہزاروں افراد کی شرکت

پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم ، شہدائے اے پی ایس سکول میں کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر