صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی کے نام پر جعلی بینرز لگانے والے شہری نے معافی مانگ لی

  • لاہور
سی سی ڈی کے نام پر جعلی بینرز لگانے والے شہری نے معافی مانگ لی

لاہور (کرائم رپورٹر) سی سی ڈی کے نام پر جعلی بینرز آویزاں کرنے والے شہری نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔

تفصیلات کے مطابق شہری سید محمد عظمت جو کہ کرشن نگر اسلام پورہ کا رہائشی اور مقامی تاجر رہنما ہے ، نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے عید میلادالنبیؐ کے موقع پر سی سی ڈی کی ہدایات پر مبنی بینرز اپنے طور پر تیار کر کے کرشن نگر سمیت قریبی علاقوں میں آویزاں کیے ۔شہری کہا کہ سی سی ڈی کا نام غلط فہمی کی بنیاد پر بینرز پر لکھا گیا، جس پر میں شرمندہ ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کرنیکا حکم

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، ڈیڑھ لاکھ کلو خراب اچار ، 3 ہزار کلو سرکہ تلف

زکریا یونیورسٹی آج سے کھلے گی، ہاسٹلز میں طلبہ کی آمد شروع

سیلاب متاثرین کیلئے ڈی سی کمپلیکس میں ریلیف کیمپ قائم

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمین

ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا لازمی جزو :فیصل عمران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر