وبائی امراض پھوٹ پڑیں شہر میں 12ہزار افرادمتاثر
لاہور (ہیلتھ رپورٹر) ایک ہفتہ میں مختلف وبائی امراض سے 50 ہزار لوگ متاثر، لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مریض مختلف وبائی امراض سے متاثر، 12 ہزار مریض رپورٹ ہوئے۔۔۔
میو ہسپتال میں 35 سو سے زائد ، جناح ہسپتال میں 31 سو سے زائد جبکہ سروسز ہسپتال میں 22 سو سے زائد جبکہ جنرل ہسپتال اور گنگارام ہسپتال میں بھی دو ہزار سے زائد مریض رپورٹ ، جنوری سے اب تک ڈینگی کے پنجاب میں 320 جبکہ لاہور میں 84سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، پنجاب بھر میں اب تک سانپ کے کاٹنے سے 122سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔