صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وبائی امراض پھوٹ پڑیں شہر میں 12ہزار افرادمتاثر

  • لاہور
وبائی امراض پھوٹ پڑیں شہر میں 12ہزار افرادمتاثر

لاہور (ہیلتھ رپورٹر) ایک ہفتہ میں مختلف وبائی امراض سے 50 ہزار لوگ متاثر، لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مریض مختلف وبائی امراض سے متاثر، 12 ہزار مریض رپورٹ ہوئے۔۔۔

میو ہسپتال میں 35 سو سے زائد ، جناح ہسپتال میں 31 سو سے زائد جبکہ سروسز ہسپتال میں 22 سو سے زائد جبکہ جنرل ہسپتال اور گنگارام ہسپتال میں بھی دو ہزار سے زائد مریض رپورٹ ، جنوری سے اب تک ڈینگی کے پنجاب میں 320 جبکہ لاہور میں 84سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، پنجاب بھر میں اب تک سانپ کے کاٹنے سے 122سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ،عوام پریشان

چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم

چودھری شافع کا ضلع گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

حافظ آباد: حسن ٹاؤن میں گندا پانی کھڑا، مساجد بھی متاثر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر