پاکستان ،چین میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں پردستخط
لاہور(خبر نگار)بیجنگ میں منعقدہ پاک،چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں پاکستان اور چین کے درمیان متعدد تاریخی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
یہ معاہدے حکومت پنجاب اور پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈکے چیئرمین محمد منتہا اشرف کی قیادت میں ممکن ہوئے اور انہیں پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے ۔یہ معاہدے نمایاں چینی کمپنیوں کے ساتھ طے پائے ہیں جو ٹیکنالوجی، صحت اور دیگر کلیدی شعبوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دیں گے ۔ ان منصوبوں سے صوبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ، صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور پنجاب کی عالمی معیشت میں شمولیت مزید مستحکم ہوگی۔محمد منتہا اشرف نے کہا کہ پنجاب حکومت سرمایہ کار دوست پالیسیوں اور عملی اقدامات کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے ۔ صوبے میں ترجیحی شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع دستیاب ہیں جو پنجاب کو خطے میں صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنانے میں مدد دیں گے۔