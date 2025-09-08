پنجاب بینک اورایکزونوبل کا ثقافتی سرگرمیوں کامعاہدہ
لاہور (سٹاف رپورٹر) بینک آف پنجاب اور ایکزونوبل پاکستان نے منفرد اشتراک کے تحت مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے ،یہ مفاہمتی یادداشت ظاہر کرتی ہے کہ ایک مشترکہ مقصد کس طرح بامعنی سماجی تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے۔
اس شراکت داری کے تحت بی او پی پنجاب بھر میں عوامی مقامات کی تبدیلی کی قیادت کرے گا، جس کے لیے وہ فنڈنگ فراہم کرے گا، ضروری منظوریوں میں سہولت فراہم کرے گا اور نیشنل کالج آف آرٹس کے طلبہ کے لیے وظائف کی فراہمی میں معاونت کرے گا۔ ان طلبہ کو لاہور میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا۔ ایکزونوبل اپنے جدید، اعلیٰ معیار اور پائیدار ڈیولکس پینٹس کے ذریعے پنجاب کے منظرنامے کو محفوظ بنائے گا اور اس میں رنگ بھرے گا، جس کی ابتدالاہور سے ہوگی۔پنجاب کے معروف بینک اور پینٹ اور کوٹنگ میں گلوبل لیڈر (پاکستان میں ڈیولکس پینٹس کے بانی) کے اس اشتراک سے صرف دیواری پینٹنگز تک محدود نہیں رہا جائے گا، بلکہ یہ اقدام آرٹ کیلئے نئے مواقع پیدا کرے گا، نوجوان ٹیلنٹ کو پروان چڑھائے گا اور ایک ایسا شہری منظرنامہ تشکیل دے گا جہاں ثقافت اور کمیونٹی ساتھ ساتھ پروان چڑھ سکیں۔