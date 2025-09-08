مرکزی کمیٹی تقریبات کا عید میلادالنبیؐ جلوس
لاہور(سٹاف رپورٹر)مرکزی کمیٹی تقریبات کے زیراہتمام ریلوے سٹیشن سے عید میلادالنبیؐ کاجلوس نکالاگیا۔ بانی جلوس ملک پرویز ربانی نے افتتاح کیا۔
جلوس اپنے روایتی روٹ سے ہوتاہواحضرت داتاگنج بخش ؒ کے مزار پر اختتام پذیر ہوا۔راستے میں شرکاپر جگہ جگہ گل پاشی کی گئی،لنگر اور سبیلوں پر دودھ تقسیم کیاگیا۔ جیدعلمانے نبی کریم ؐ کی سیرت پر روشنی ڈالی ۔اس موقع پر 7روزہ جشن میلاد النبی ؐ سپورٹس فیسٹیول کے رسہ کشی،باکسنگ،ویٹ لفٹنگ اور جوڈوکراٹے کے نمائشی مقابلے بھی ہوئے۔