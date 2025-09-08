صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرینڈ آپریشن ، 53 ہزار 700 لٹر ملاوٹی دودھ تلف

  • لاہور
گرینڈ آپریشن ، 53 ہزار 700 لٹر ملاوٹی دودھ تلف

لاہور( این این آئی)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے لاہور بھر میں گرینڈ آپریشن کیا، لاہور کے داخلی راستوں پر کڑی ناکہ بندی کر کے 53ہزار 700 لٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔

51دودھ بردار گاڑیوں، ڈیری شاپس ،ملک پروسیسنگ یونٹس کی چیکنگ کی گئی، 10مقدمات درج، 6ڈیری شاپس بند، 7کو 1لاکھ 65ہزار جرمانے عائد، 4گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ڈی جی فوڈاتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق موقع پر کئے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر دودھ کو تلف کیا گیا، تلف کردہ دودھ میں پانی، پاؤڈر اور مضر صحت ویجی ٹیبل آئل کی ملاوٹ پائی گئی۔ ناقص دودھ لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا،ملاوٹی دودھ فروخت والی دکانیں بند، مقدمات درج کرائے جارہے ہیں، ناقص ملاوٹی دودھ کا استعمال معدہ جگر اور آنتوں کو متاثر کرسکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش

پاک فوج کی قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ، کمشنر

واسا سیلاب متاثرہ افراد کو پانی کی فراہمی میں مصروف

چوک گھنٹہ گھر ،عید میلاد النبیؐ کا کیک کاٹنے کی تقریب

لیبر یونین کی جانب سے جشن عیدمیلادالنبیؐ کی تقریب

دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر