مریم اورنگزیب کی فتح پورآمد ، ملک احمد سے ماموں کے انتقال پرتعزیت

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے فتح پور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خاں، وزیر مملکت ملک رشید احمد خاں اور ایم پی اے ملک احمد سعید سے ملاقات کی۔

سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے فتح پور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خاں، وزیر مملکت ملک رشید احمد خاں اور ایم پی اے ملک احمد سعید سے ملاقات کی۔ مریم اورنگزیب نے ملک احمد سعید کے والد کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

