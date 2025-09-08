سیلاب متاثرین کے کیمپ میں عید میلادالنبی ؐ کی تقریب
قصور(نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین قصور میں سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ گئے ، صوبائی وزیر نے عید میلاد النبی ﷺ کی خوشیوں میں سیلاب زدگان کو بھی شامل کیا۔
متاثرین کے کیمپ میں عید میلاد النبی ﷺ کی مناسبت سے خصوصی تقریب میں شرکت کی، صوبائی وزیر نے سیلاب متاثرین میں کھانا، مٹھائی اور بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے ۔ ڈی سی عمران علی اور ڈی پی او محمدعیسیٰ خاں نے زمینی صورتحال اور امدادی کارروائیوں بارے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ سیلابی علاقوں سے ہزاروں افراد اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کے محفوظ انخلا کو یقینی بنایاجارہاہے ، امدادی سرگرمیوں میں 85 کشتیاں پانی میں موجود ہیں، امدادی سرگرمیوں میں15پرائیویٹ بیڑے ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہیں، تلوار پوسٹ، اتر سنگھ والا،کوٹھی فتح محمد میں آرمی اور پولیس کے 300 دستوں کی مدد سے لوگوں کا انخلا یقینی بنایا جارہا ہے۔