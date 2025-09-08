سیلاب، بارشیں، سبزیوں، پھلوں کے نرخ بے قابو
لاہور(کامرس رپورٹر سے)بارشوں ، سیلاب کے باعث سبزیوں اور پھلوں کے نرخ بے قابو ہوگئے۔ تفصیلات کے مطابق مارکیٹ میں درجہ اول ٹماٹر 260 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔۔۔
جبکہ ٹماٹر کا سرکاری نرخ140روپے ہے ،آلو کا سرکاری نرخ85روپے کلو او رمارکیٹ میں آلو100سے 120روپے کلو ہے ،پیاز کا سرکاری نرخ75روپے ، مارکیٹ میں پیاز 100 سے120 روپے کلو تک فروخت ہو رہا، لہسن ہرنائی کاسرکاری نرخ285 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں لہسن350روپے کلو تک ہے ،اسی طرح ادرک چائنہ کانرخ415روپے کی بجائے مارکیٹ میں ادرک 500روپے کلو تک ہے ، بھنڈی280، کدو220اور شملہ مرچ 240روپے کلو فروخت ہو رہی۔ پھلوں میں سیب کالا کولو پہاڑی درجہ اول235کی بجائے 280سے300،سیب کالا کولو پہاڑی درجہ دوم120کی بجائے 180 سے 200،سیب گاچہ درجہ اول305کی بجائے430سے450، سیب گاچہ درجہ دوم170کی بجائے 270سے 300، کیلا درجہ اول درجن220کی بجائے 350، کیلا درجہ دوم درجن150کی بجائے 200سے 220،کیلا درجہ سوم درجن100کی بجائے 120سے 130، امرود215کی بجائے 230سے 240روپے کلو ،انار دیسی نیا310کی بجائے 530سے 550،انار قندھاری درجہ اول225کی بجائے 270 سے 280،آڑو درجہ اول310کی بجائے 450سے 480،آڑو درجہ دوم180کی بجائے 240سے 260، آم چونسہ لیٹ290کی بجائے 350،آم چونسہ کالا 220کی بجائے280سے300،جاپانی پھل 170کی بجائے 250،انگور سندر خانی460کی بجائے600 سے 650، گرما170کی بجائے 200سے 220، پپیتا355کی بجائے 400سے 420روپے ، کھجور ایرانی500کی بجائے 550سے 570جبکہ کھجور اصیل470کی بجائے 500 روپے کلو فروخت کی گئی۔