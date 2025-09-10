صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، جلال پور پیروالا میں کشتیوں کے ذریعے مزید 2000 سے زائد پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔

 خدمت خلق مرکزی مسلم لیگ کے چیئرمین شفیق الرحمان وڑائچ جلال پور پیر والا میں امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لئے موجود ہیں،مسلم لیگ ض کے سربراہ اعجازالحق نے بہاولنگر میں مرکزی مسلم لیگ کے امدادی کیمپ کا دورہ کیا، مرکزی مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری قاری محمد یعقوب شیخ نے رنگ پور مظفرگڑھ میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم خیمہ بستی کا دورہ کیا۔

