بنگلہ دیشی وفد کاجامعہ اشرفیہ کا دورہ
لاہور (سیاسی نمائندہ) بنگلادیش کے وزیر مذہبی امور ڈاکٹر اے ایم ایف خالد حسین اور پاکستان میں بنگلادیش کے ہائی کمشنر ایم ڈی اقبال حسین خان اور۔۔۔
مولانا ڈاکٹر زاہد حسین سمیت اعلیٰ عہدیداران نے ملک کے معروف دینی ادارہ جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا جہاں علماء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا،وزیر مذہبی امورنے وفد کے ہمراہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے مہتمم مولانا حافظ فضل الر حیم کی عیادت کی، اس موقع پر مولانا حافظ فضل الرحیم نے وزیر مذہبی امور جو کہ عالم دین بھی ہیں۔ ان کو اجازت سند حدیث دی۔