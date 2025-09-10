گڑھی شاہو: 2 نقب زن و موٹرسائیکل چور گینگ گرفتار
لاہور (کرائم رپورٹر) تھانہ گڑھی شاہو پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دو رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا جو شہر میں نقب زنی، چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔
گرفتار ملزمان عثمان اور حسن سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں 45 سے زائد مقدمات درج ہیں۔پولیس نے کارروائی کے دوران ملزمان سے چوری شدہ موٹرسائیکل، دو غیر قانونی پستول، موبائل فون اور نقدی برآمد کی۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے ۔برکی پولیس نے 15 پر موصول ہونے والی کال پر فوری کارروائی کی۔ دورانِ کارروائی شاکر اور فاروق نامی ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ شیراکوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو موٹرسائیکل چور گرفتار کرلیے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ناصر اور شہزاد کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان گلی محلوں اور بازاروں سے موٹرسائیکلیں چوری کر کے انہیں فروخت کر دیتے تھے اور رقم آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔