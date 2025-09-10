ایل ڈی اے کا ڈیجیٹلائزیشن سسٹم سیپ خزانے پربوجھ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ایل ڈی اے میں ڈیجیٹلائزیشن کے لیے متعارف کرایا گیا سیپ سسٹم خزانے پر بوجھ،آٹھ برس میں کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود سسٹم سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا،سالانہ 20 ملین روپے اور ڈالرز میں بھی ادائیگیاں جاری۔
شفافیت اور سہولت کے بجائے سیپ سسٹم ایل ڈی اے کے لیے بوجھ بن گیا۔ آٹھ برس گزرنے کے باوجود ادارہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا۔ اب تک کروڑوں روپے ادارے کے خزانے سے نکالے جا چکے ہیں، مگر عملی طور پر ڈیجیٹلائزیشن کے ثمرات نظر نہیں آئے ۔سیپ سسٹم کے تحت اکاؤنٹس اور ایچ آر کی چند سروسز تو فعال ہوئیں، لیکن دیگر بنیادی حصے تاحال غیر مؤثر ہیں۔تمام افسران اور ملازمین کی فائل سسٹم آٹومیشن پر منتقل نہ ہو سکا۔میڈیکل کلیمز کو سیپ کے ساتھ منسلک نہ کیا جا سکا۔سیپ سسٹم کا موجودہ ورژن پرانا ہو چکا ہے اور اب اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے مزید کروڑوں روپے درکار ہوں گے۔