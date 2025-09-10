صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6چینی کمپنیوں کی پنجاب میں سرمایہ کاری کاعندیہ

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)بیجنگ میں ایک اہم اجلاس کے دوران پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈکے چیئرمین منتہا اشرف نے چین کی معروف ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ ملاقات کی۔

 جس میں جدید سرمایہ کاری، انوویشن اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے نئے مواقع پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس کے دوران چھ بڑی چینی کمپنیوں نے پنجاب میں براہِ راست سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔ ان کمپنیوں نے صحت کے شعبے ، مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے منصوبوں میں عملی تعاون اور مشترکہ ترقی پر زور دیا۔ چیئرپرسن پی بی آئی ٹی منتہا اشرف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون پنجاب کے لیے ایک تاریخی موقع ہے ۔ جدید منصوبے معیشت کو مستحکم کریں گے اور روزگار کے ہزاروں نئے مواقع فراہم کریں گے۔

