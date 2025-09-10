میو ہسپتال میں تین ٹھیکوں کی آن لائن نیلامی مکمل
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی اوکشن پالیسی 2025 کے تحت میو ہسپتال لاہور میں تین ٹھیکوں کی آن لائن نیلامی کا کامیاب عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق میو ہسپتال لاہور میں ایمرجنسی کیفے ٹیریا، ڈاکٹرز کیفے اور چلڈرن وارڈ کی کینٹین کے ٹھیکوں کی نیلامی کا عمل مکمل کیا گیا ہے ۔ ٹھیکوں کی اس آن لائن نیلامی کے ذریعے ماضی کی نسبت تین گنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہو چکا ہے ۔ سرکاری ہسپتالوں کی پارکنگ، کینٹین/ ٹک شاپس اور کیفے ٹیریاز کے ٹھیکوں کی نیلامی میں شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے مربوط نظام وضع کیا گیا ہے ۔ پی آئی ٹی بی کی مدد سے تیار کروائے گئے لائیو ڈیش بورڈ کے ذریعے اب ٹیچنگ ہسپتالوں میں انتہائی شفاف نظام کے تحت نیلامی کی جارہی ہے ۔ پالیسی کے تحت کنٹریکٹرز کی رجسٹریشن کی جاتی ہے ۔ پالیسی کے تحت نادہندگان یا خلاف ورزی کرنے والی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ۔ سرکاری ہسپتالوں میں ٹھیکوں کی نیلامی کے تمام عمل کو محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خود مانیٹر کر رہا ہے۔