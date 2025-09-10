سول سروسزاکیڈمی میں اورینٹیشن پروگرام کا آغاز
لاہور(خبرنگار)سول سروسز اکیڈمی لاہور میں نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت اقلیتی سی ایس ایس امیدواران کے لیے ایک ماہ پر مشتمل اورینٹیشن پروگرام کے دوسرے بیچ کا آغاز ہوگیا۔
افتتاحی تقریب کے مہمانِ خصوصی صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ تھے جبکہ سیکرٹری انسانی حقوق و اقلیتی امور فرید احمد تارڑ اور ڈائریکٹر جنرل سی ایس اے فرحان عزیز خواجہ سمیت متعدد بیورو کریٹس، سیاسی و سماجی شخصیات بھی تقریب میں موجود تھی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام اقلیتی نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور قومی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کی ایک اہم کوشش ہے ۔ وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اقلیتی امور کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یہ وسائل براہِ راست تعلیم، ہنر مندی اور قیادت سازی پر خرچ ہوں۔پنجاب حکومت اقلیتی نوجوانوں کو مساوی مواقع فراہم کرکے انہیں تعلیم، گورننس اور روزگار کے میدان میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا چاہتی ہے۔