پاک بھارت جنگ ناقابلِ تصور معجزہ ہے : مقررین

  • لاہور
لاہور(خبر نگار سے)آپریشن بنیان مرصوص کے علاقائی طاقت کے توازن پر اثرات کے عنوان سے ایک قومی کانفرنس پنجاب یونیورسٹی لاہور میں منعقد ہوئی۔

اس کا اہتمام پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ و صحافت نے مشترکہ طور پر کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل (ر) ناصر جنجوعہ نے حاضرین سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے مئی 2025کی پاک - بھارت جنگ کو ناقابلِ تصور معجزہ اور قومی اتحاد، عزم و استقلال اور پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت سے حاصل ہونے والی فیصلہ کن کامیابی اور فتح مبین قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ نے نہ صرف بھارت کے فوجی غرور کو توڑا بلکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو بھی ازسرِ نو مرتب کیا اور پاکستان کے علاقائی و عالمی تشخص کو نمایاں طور پر بہتر بنایا، جس سے پاکستان کو دور رس تزویراتی فوائد حاصل ہو رہے ۔شعبہ کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ سلیم نے بھارتی پروپیگنڈے کے توڑ میں قومی میڈیا اور آئی ایس پی آر کے کردار کو سراہا ،پروفیسر ڈاکٹر میاں حنان احمد،سینٹر فار نالج اینڈ پبلک پالیسی کے صدر ڈاکٹر محمودالحسن خان نے بھی خطاب کیا۔

