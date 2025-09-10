صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہدرہ کے علاقے کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے ؟ ہائیکورٹ

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)شاہدرہ ٹاؤن میں سیوریج اور سڑک کے کام سے متعلق درخواست، لاہور ہائیکورٹ نے درخواست نمٹا تے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو زیر التوا درخواست پر پندرہ روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کردی۔

جسٹس راحیل کامران شیخ نے پی ٹی آئی کارکن اکمل خان کی جانب سے دائر پٹیشن پر سماعت کی۔اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل عثمان خان نے بتایاکہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر اس معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں۔ تاہم وکیل درخواست گزار نے اس مؤقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ تاحال کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔جسٹس راحیل کامران شیخ نے ریمارکس دیے کہ اگر فیصلہ نہیں کیا گیا تو عدالت ڈپٹی کمشنر کو اس بارے میں حکم جاری کرے گی۔ اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ شاہدرہ کے علاقے کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے ؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ پورے لاہور کا ایک ہی ایڈمنسٹریٹر ہے ۔عدالت نے حکم دیا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور بطور ایڈمنسٹریٹر زیر التوا درخواست پر پندرہ روز کے اندر فیصلہ کریں اور اس کے ساتھ ہی پٹیشن نمٹا دی گئی۔

