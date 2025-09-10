صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف

  • لاہور
بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف

لاہور (سٹاف رپورٹر) دی بینک آف پنجاب نے کراچی میں منعقدہ ایک نمایاں تقریب میں اپنے جدید ترین ایس ایم ای قرضہ جاتی پروڈکٹ بی او پی ایس ایم ای ڈیجیٹل فنانس کے باضابطہ آغاز کا اعلان کیا۔

یہ آغاز پاکستان کے مالیاتی شعبے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے شمولیتی اور ڈیجیٹل مالیاتی حل فراہم کرنے کے بینک کے عزم کو مضبوط بناتا ہے۔ تقریب میں ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان سلیم اللہ اوربی او پی کے صدر و سی ای او ظفر مسعود نے شرکت کی۔ظفر مسعود نے اس موقع پر کہا کہ یہ ایس ایم ایز کے لیے بینکاری کا نیا دور ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ ڈیجیٹل آغاز بی او پی کو ممتاز بناتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا کمرشل بینک ہے جس نے اس نوعیت کا جامع، ٹیکنالوجی سے آراستہ ایس ایم ای قرضہ جاتی حل متعارف کرایا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گندم کے 59 ہزار تھیلے ضبط، 2 رائس ملز، 6 گودام سیل

پرائس کنٹرول ٹیمیں ناکام، اندرون شہر دودھ، دہی، گوشت کی قیمتوں میں من مانا اضافہ

عقیدہ ختم نبوت اتحاد کا نقطۂ وحدت اور ایمان کی بنیاد : علما کرام

ڈی سی سیالکوٹ کا سیلاب متاثرہ گاؤں کھرل کا دورہ، ونڈا تقسیم

حافظ آباد: ڈپٹی کمشنر کا سیلابی علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ

جیت کر عوام کی محرومیاں دور کریں گے : بلال فاروق تارڑ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر