بی او پی : انڈسٹری کا ڈیجیٹل بزنس لون حل متعارف
لاہور (سٹاف رپورٹر) دی بینک آف پنجاب نے کراچی میں منعقدہ ایک نمایاں تقریب میں اپنے جدید ترین ایس ایم ای قرضہ جاتی پروڈکٹ بی او پی ایس ایم ای ڈیجیٹل فنانس کے باضابطہ آغاز کا اعلان کیا۔
یہ آغاز پاکستان کے مالیاتی شعبے میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے شمولیتی اور ڈیجیٹل مالیاتی حل فراہم کرنے کے بینک کے عزم کو مضبوط بناتا ہے۔ تقریب میں ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان سلیم اللہ اوربی او پی کے صدر و سی ای او ظفر مسعود نے شرکت کی۔ظفر مسعود نے اس موقع پر کہا کہ یہ ایس ایم ایز کے لیے بینکاری کا نیا دور ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ ڈیجیٹل آغاز بی او پی کو ممتاز بناتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا کمرشل بینک ہے جس نے اس نوعیت کا جامع، ٹیکنالوجی سے آراستہ ایس ایم ای قرضہ جاتی حل متعارف کرایا ہے۔