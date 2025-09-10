ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت ایل ڈی اے سٹی بارے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے نے ایل ڈی اے سٹی کے 6 بلاکس کے پوسیشن رواں ماہ دینے کی ہدایت کی۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیاکہ ایل ڈی اے سٹی کے اے ون، بی ون، ایچ، ایل، جی اور جے بلاک میں پلاٹوں کے پوسیشن دیئے جائیں گے ۔ڈی جی ایل ڈی اے نے ایل ڈی اے سٹی کے کمرشل اور رہائشی مزید پلاٹ جلد مارکیٹ میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ ایل ڈی اے سٹی جلد بزنس بے کے کمرشل پلاٹ مارکیٹ میں لائے گا۔