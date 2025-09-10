صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت

  • لاہور
ایل ڈی اے سٹی: 6 بلاکس کے قبضے رواں ماہ دینے کی ہدایت

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت ایل ڈی اے سٹی بارے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے نے ایل ڈی اے سٹی کے 6 بلاکس کے پوسیشن رواں ماہ دینے کی ہدایت کی۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیاکہ ایل ڈی اے سٹی کے اے ون، بی ون، ایچ، ایل، جی اور جے بلاک میں پلاٹوں کے پوسیشن دیئے جائیں گے ۔ڈی جی ایل ڈی اے نے ایل ڈی اے سٹی کے کمرشل اور رہائشی مزید پلاٹ جلد مارکیٹ میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ ایل ڈی اے سٹی جلد بزنس بے کے کمرشل پلاٹ مارکیٹ میں لائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات

ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ، صنعتکار پریشان

کاروباری برادری کے مسائل کاحل ترجیح:چیئرمین فیڈمک

سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو

ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ

مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر