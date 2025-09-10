صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے 40 ہزار ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان

  • لاہور
سیلاب سے 40 ہزار ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)کمشنر لاہور مریم خان نے سیلاب متاثرین کی امدادی سرگرمیاں جائزہ کے لئے ضلع ننکانہ صاحب کے مختلف علاقوں و متاثرہ آبادیوں کا دورہ کیا۔

کمشنر لاہور نے بچوکی پار، نواں کوٹ اور ہیڑے فلڈ ریلیف کیمپس اور علاقوں کا دورہ کیا۔ کمشنر نے ریسکیو کشتی کے ذریعے سیلاب میں گھری آبادیوں اور موضع جات میں جاکر امدادی سرگرمیوں، کھانا اور ادویات فراہمی کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے ریسکیو بوٹ میں بچوکی پار، ڈھاری گجراں، ڈھاری گورایہ و دیگر آبادیوں میں جاکر لوگوں سے ملاقات کی اور افراد میں راشن اور ونڈہ تقسیم کیا۔ ڈی سی ننکانہ اور پاک فوج افسران نے سیلابی صورتحال بارے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب نے 40ہزار ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت فصلوں کو نقصان پہنچایا۔

