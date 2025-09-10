گلوبل ویلیج منصوبہ ڈیڑھ برس بعد بھی غیر فعال
لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور کا اربوں روپے مالیت کا گلوبل ویلیج پراجیکٹ ڈیڑھ برس بعد بھی غیر فعال۔ایل ڈی اے اور سی بی ڈی پنجاب کے درمیان لیز شیئرنگ معاہدہ کاغذوں تک محدود۔ ریونیو کی ایک پائی بھی ایل ڈی اے کو نہ مل سکی۔
تفصیلات کے مطابق جوہر ٹاؤن میاں پلازہ کے عقب میں قائم گلوبل ویلیج ارینا واک اینڈ شاپ سنٹر جہاں فروری 2024 میں شاندار افتتاح کیا گیا۔ مگر افتتاح کے بعد بھی یہ منصوبہ عملی طور پر غیر فعال رہا۔سی بی ڈی پنجاب اور ایل ڈی اے کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ لیز شیئرنگ میں ایل ڈی اے کو 72 فیصد اور سی بی ڈی پنجاب کو 28 فیصد حصہ ملے گا۔ لیکن ایک سال آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود سی بی ڈی پنجاب نے ایل ڈی اے کو ایک روپیہ بھی ادا نہیں کیا۔ گزشتہ مالی سال میں پندرہ کروڑ روپے ایل ڈی اے کو منتقل ہونا تھے، مگر وہ بھی جمع نہ کرائے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منصوبہ سنگین مالی تعطل کا شکار ہو گیا۔سی بی ڈی پنجاب نے گلوبل ویلیج کو ایک نجی کمپنی کے سپرد کر دیا۔ چندپلازوں کو کھول کر سافٹ لانچنگ کی گئی، لیکن لانچنگ کے بعد منصوبہ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ کھلنے والی دکانیں بھی تالے پڑنے کے بعد سنسان ہو گئیں۔