صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سسرالیوں کے تشدد سے خاتون جاں بحق

  • لاہور
سسرالیوں کے تشدد سے خاتون جاں بحق

لاہور (کرائم رپورٹر) برکی کے علاقے میں گھریلو جھگڑے کے دوران سسرالیوں کے تشدد سے دو بچوں کی ماں جاں بحق ہو گئی۔

پولیس کے مطابق مقتولہ ام ہانی کو اس کے شوہر زین العابدین، سسر شفیق اور دیگر اہلخانہ نے مبینہ طور پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ مقتولہ کے کزن کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے شوہر اور سسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔ اہلخانہ نے الزام لگایا ہے کہ مقتولہ کا سسر اکثر اسے ہراساں کرتا تھا جس پر جھگڑے ہوتے تھے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات کرر ہے ، راشد محمود

یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب ،شہدا کو خراج عقیدت

این ایچ اے کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد

ملازمین کو جدید طبی سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہیں ، رندھاوا

ڈینگی کے اسلام آباد میں 18نئے مریض ،پنڈی میں 46زیر علاج

ڈی فار میسی ، فوڈ سائنس اور ہیومن نیوٹریشن کے نظر ثانی شدہ نصاب مرتب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن