سسرالیوں کے تشدد سے خاتون جاں بحق
لاہور (کرائم رپورٹر) برکی کے علاقے میں گھریلو جھگڑے کے دوران سسرالیوں کے تشدد سے دو بچوں کی ماں جاں بحق ہو گئی۔
پولیس کے مطابق مقتولہ ام ہانی کو اس کے شوہر زین العابدین، سسر شفیق اور دیگر اہلخانہ نے مبینہ طور پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ مقتولہ کے کزن کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے شوہر اور سسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔ اہلخانہ نے الزام لگایا ہے کہ مقتولہ کا سسر اکثر اسے ہراساں کرتا تھا جس پر جھگڑے ہوتے تھے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔