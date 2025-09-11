صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹوں پر کام کرنیوالے بچوں کو سکولوںمیں داخلہ دینے کی ہدایت

  • لاہور
بھٹوں پر کام کرنیوالے بچوں کو سکولوںمیں داخلہ دینے کی ہدایت

لاہور(خبرنگار)ورکشاپس، ہوٹلز اور بھٹوں پر کام کرنے والے بچوں کو سکول میں داخلہ دینے کی ہدایت کی گئی۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی بچے کو مزدوری میں ملوث نہ کیا جائے۔

ضلعی انتظامیہ کو لیبر ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر محنت کش اور محروم بچوں کی نشاندہی کرنے کا کہا گیا ہے کہ شناخت شدہ بچوں کو باضابطہ سکولوں میں داخل کیا جائے ۔عمر زیادہ ہونے پر شام کی کلاسز میں داخلہ دیا جائے ۔بچوں کی مکمل نگرانی اور سکولوں میں ان کی حاضری یقینی بنانے کے لئے میکانزم تیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔

