پنجاب یونیورسٹی : اساتذہ ملازمین کا سیلاب زدگان کیلئے ایک دن کی تنخواہ دینے کا اعلان
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کی ہدایت پر اساتذہ و ملازمین سیلاب زدگان کی امداد کے لئے ایک دن کی تنخواہ رضاکارانہ طور پر وقف کریں گے۔
ترجمان کے مطابق پنجاب یونیورسٹی سیلاب سے متاثرہ طلباو طالبات کی فیس میں رعایت دے گی۔ متاثرین کی ذہنی صحت کی بحالی کے لئے پنجاب یونیورسٹی خدمات فراہم کرے گی۔ یونیورسٹی سیلاب متاثرین اساتذہ، افسران اور ملازمین کو بحالی تک مفت رہائش فراہم کرے گی۔ پنجاب یونیورسٹی سیلاب سے متاثرہ گھروں کی مرمت میں بھی امداد فراہم کرے گی۔پنجاب یونیورسٹی معروف این جی اوز کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کی بحالی میں کردار ادا کرے گی۔