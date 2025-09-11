صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)جناح ہسپتال لاہور کے ڈرماٹولوجی یونٹ II میں جدید ترین لیزر مشین کا افتتاح ایک پُروقار تقریب میں کیا گیا۔

افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے کہا کہ لیزر مشین کی تنصیب خدمتِ خلق پر مبنی ایک مثبت قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ دینے کے جذبے کو اپنانا اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہی کامیاب ادارے اور معاشرے کی بنیاد ہے ۔ ایسے اقدامات نہ صرف مریضوں کے علاج کو بہتر بناتے ہیں بلکہ طبی عملے کو بھی خدمت کے اعلیٰ مقاصد کی طرف راغب کرتے ہیں۔

