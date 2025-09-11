جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے
لاہور(لیڈی رپورٹر)لاہور چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے منگوائے گئے زرافہ سفاری پارک پہنچ گئے ہیں، 12 زرافے جنوبی افریقہ سے بذریعہ جہاز لاہور لائے گئے۔۔۔
زرافوں کو 15 دن سے ایک ماہ تک قرنطینہ میں رکھ کر جائزہ لیا جائے گا، 12 زرافوں میں سے 9 سفاری زو اور تین کو چڑیا گھر لاہور منتقل کیا جائے گا، پنجاب حکومت نے منصوبے کے لیے 13 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کئے تھے، اس سے پہلے 2018 میں چڑیا گھر کیلئے تین زرافے جنوبی افریقہ سے ہی منگوائے گئے تھے۔ وائلڈ لائف کی جانب سے سفاری زو کیلئے دیگر بڑے جانور اور ہاتھی منگوانے کے کیسز کی پیروی بھی کی جا رہی ہے۔