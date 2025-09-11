صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

  • لاہور
شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

لاہور(سٹاف رپورٹر)شوکت خانم میموریل ٹرسٹ نے کراچی میں سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی تقریب منعقد کی، جس میں 2024 میں بھرپور عطیات دینے والی 49 اداروں کی فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے ایوارڈ پیش کیے گئے۔

چار تنظیموں کو ان کی شاندار حمایت کے لیے ایکسلنس ایوارڈز دیے گئے۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے اداروں میں ٹیلی کمیونیکیشن، بینکنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آٹوموبائل بنانے والی کمپنیوں اور فلاحی اداروں سمیت مختلف شعبوں کی نمائندگی تھی، جنہوں نے سماجی بھلائی کے لیے اپنی مدد کا مظاہرہ کیا۔

