اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری
لاہور(شیخ زین العابدین)اراضی ایکوائر نہ ہونے سے تین اہم شاہراہوں کی تعمیر ادھوری رہ گئی۔بجٹ میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے خطیر رقم مختص کر دی گئی۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے اربوں روپے مزید درکار ہوں گے۔
ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں سٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گئی ہے ۔مالی سال 2025-26 میں سکیم کے ایک سٹرکچر پلان روڈ پر کام شروع کرنے اور تین نئی سڑکوں کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔تاہم اراضی ایکوائر نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ تعطل کا شکار ہے۔ ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ نے آئندہ بجٹ میں بیس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی تھی ،جس میں سے دس ارب روپے خاص طور پر ایل ڈی اے سٹی سکیم کے لیے رکھے گئے ہیں۔سکیم میں تین بڑی شاہراہوں جہلم روڈ، ستلج روڈ اور کنہار روڈ پر ترقیاتی کام ادھورا پڑا ہے ۔جہلم روڈ کی کل لمبائی تین اعشاریہ پچھتر کلومیٹر ہے، جس میں سے صرف ایک اعشاریہ پچانوے کلومیٹر تعمیر ہو سکی، جبکہ ایک اعشاریہ اسی کلومیٹر حصہ ابھی باقی ہے۔ستلج روڈ کی کل لمبائی چار اعشاریہ پانچ کلومیٹر ہے، جس میں سے تین اعشاریہ پچیس کلومیٹر مکمل ہو چکا اور ایک اعشاریہ پچیس کلومیٹر تعمیر ہونا باقی ہے۔