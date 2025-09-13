صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پائپ فٹرکو عدم ادائیگی ، ایم ڈی واسا کو چیک عدالت میں پیش کرنیکاحکم

  لاہور
پائپ فٹرکو عدم ادائیگی ، ایم ڈی واسا کو چیک عدالت میں پیش کرنیکاحکم

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں واسا کے پائپ فٹرکو نو سالوں کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے کیس پر سماعت ہوئی،جسٹس شمس محمود مرزا نے واسا کی جانب سے مبہم جواب دینے پر عدالت نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے ایم ڈی واسا کو واجبات کی ادائیگی کا چیک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیدیا۔

 عدالت نے استفسار کیا کہ نوکری کی بحالی کے عدالتی حکم پر عمل کرکے تنخواہیں کیوں نہیں دی گئیں؟آئندہ بیان حلفی کا حوالہ دیا تو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی،واساکے وکیل نے بیان حلفی عدالت پیش کردیا،وکیل واسا نے مؤقف اپنایا کہ درخواست گزار نے بحال کرنے پر واجبات نہ لینے کا بیان حلفی دیاتھا۔

