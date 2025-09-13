صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ٹورازم کا ٹی ڈی سی پی ریزورٹ کادورہ

  • لاہور
سیکرٹری ٹورازم کا ٹی ڈی سی پی ریزورٹ کادورہ

لاہور (خبر نگار) سیکرٹری ٹورازم احسان بھٹہ نے چھانگا مانگا میں ٹی ڈی سی پی ریزورٹ کا دورہ کیا۔

 انہوں نے ریزورٹ میں نئے تعمیر ہونیوالے واٹر پارک کا افتتاح کیا ۔اس موقع پر چھانگا مانگا ریزورٹ کی اپگریڈیشن کے منصوبے کے حوالے سے ڈاکٹر احسان بھٹہ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں میں محض تعمیرات کے بجائے فیملی اور بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے ۔سیکرٹری ٹورازم نے بون فائر اور گزیبو کے لیے مختص جگہ کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا

آن لائن وومن پو لیس سٹیشن 2700شکایات کا اندارج

مارگلہ ہلز پر تمام ہائیکنگ ٹریلز کو کھول دیا گیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی 210لیٹر ملاوٹی دودھ تلف

کمپٹیشن کمیشن نے روٹ 2ہیلتھ کی مخصوص شیئرہولڈنگ کے حصول کی منظوری دیدی

ہمشیرہ کے گھر پر قبضہ کی کوشش،جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن