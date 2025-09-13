سیکرٹری ٹورازم کا ٹی ڈی سی پی ریزورٹ کادورہ
لاہور (خبر نگار) سیکرٹری ٹورازم احسان بھٹہ نے چھانگا مانگا میں ٹی ڈی سی پی ریزورٹ کا دورہ کیا۔
انہوں نے ریزورٹ میں نئے تعمیر ہونیوالے واٹر پارک کا افتتاح کیا ۔اس موقع پر چھانگا مانگا ریزورٹ کی اپگریڈیشن کے منصوبے کے حوالے سے ڈاکٹر احسان بھٹہ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں میں محض تعمیرات کے بجائے فیملی اور بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے ۔سیکرٹری ٹورازم نے بون فائر اور گزیبو کے لیے مختص جگہ کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔