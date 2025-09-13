بچیوں کوایچ پی وی ویکسین لگوانے بارے جنرل ہسپتال میں آگاہی واک
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹرسے ) پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عوام دوست پالیسیوں کے نتیجے میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم ممکن ہو سکی ہے ۔
ان کا ویژن خواتین اور بچیوں کی صحت کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی قدم ہے ، جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک پہنچیں گے ۔انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ بچیوں کی صحت قوم کا سرمایہ ہے ، ایچ پی وی ویکسین لگوائیں ، کینسر سے بچائیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گائنی یونٹ 1،لاہور جنرل ہسپتال میں سرویکل کینسر سے بچاؤ اور ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے منعقدہ آگاہی واک کے شرکا سے گفتگو میں کیا ۔