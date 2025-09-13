صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی کے ایل آئی میں ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی ورکشاپ

  • لاہور
پی کے ایل آئی میں ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی ورکشاپ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پی کے ایل آئی میں ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی ورکشاپ کا انعقاد۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل تھے ۔

 ممتاز فیکلٹی میں پروفیسر محمد عمر، پروفیسر سعد خالد نیاز، پروفیسر غیاث ان نبی طیب، پروفیسر انوار احمد خان، پروفیسر کاشف ملک، پروفیسر اسد علی اور ڈاکٹر امجد سلامت سمیت دیگر ماہرین شامل تھے ۔چیئرمین بورڈ آف گورنرز پروفیسر سعید اختر نے اس طرح کے اعلیٰ معیار کے پروگراموں کو تجربہ کار اور نو آموز ماہرین کیلئے رہنما قرار دیا۔ ڈین پی کے ایل آئی پروفیسر فیصل ڈار نے اس موقع کو ادارے کی علمی ترقی کا سنگِ میل کہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب ڈیم سے فراہمی بحال نہ ہوسکی ، مختلف علاقوں میں پانی کا شدید بحران ، شہری پریشان

بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کل سے شروع کر نے کا اعلان

مونس علوی کو ہٹانے کے فیصلے کیخلاف درخواست کی سماعت

سی ای او کے الیکٹرک کو اپوزیشن لیڈر کے ایم سی کا قانونی نوٹس ارسال

خیرپور ناتھن شاہ کے شہداء کا مقام ہمیشہ بے مثال رہے گا،بلاول بھٹو

کراچی مسائل کے انبار میں ڈوبا ہوا ہے ،شیعہ علماء کونسل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن