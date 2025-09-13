پی کے ایل آئی میں ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی ورکشاپ
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پی کے ایل آئی میں ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی ورکشاپ کا انعقاد۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے صدر پروفیسر خالد مسعود گوندل تھے ۔
ممتاز فیکلٹی میں پروفیسر محمد عمر، پروفیسر سعد خالد نیاز، پروفیسر غیاث ان نبی طیب، پروفیسر انوار احمد خان، پروفیسر کاشف ملک، پروفیسر اسد علی اور ڈاکٹر امجد سلامت سمیت دیگر ماہرین شامل تھے ۔چیئرمین بورڈ آف گورنرز پروفیسر سعید اختر نے اس طرح کے اعلیٰ معیار کے پروگراموں کو تجربہ کار اور نو آموز ماہرین کیلئے رہنما قرار دیا۔ ڈین پی کے ایل آئی پروفیسر فیصل ڈار نے اس موقع کو ادارے کی علمی ترقی کا سنگِ میل کہا۔