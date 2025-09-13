صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکاپلٹ شہری پرفراڈکامقدمہ درج کرنے کے عدالتی حکم کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس جواد ظفر نے لاکھوں ڈالر کی رقم ہتھیانے پرامریکا پلٹ شہری پرفراڈکامقدمہ درج کرنے کے عدالتی حکم کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

 درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ مدعی مقدمہ سے امریکا میں کاروباری لین دین کاتنازع ہوا،مدعی نے پاکستان واپسی پر بلاجواز فراڈ کا مقدمہ درج کرانے کی درخواست دی،سیشن عدالت نے قانونی جواز کے بغیرفراڈ کا مقدمہ درج کرنے کاحکم دیا،استدعا ہے کہ عدالت اندراج مقدمہ کے سیشن عدالت کے حکم کوکالعدم قرار دے ۔

 

