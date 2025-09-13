صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامی مسائل : 15پروازیں منسوخ، 41تاخیر کا شکار

  • لاہور
انتظامی مسائل : 15پروازیں منسوخ، 41تاخیر کا شکار

لاہور (این این آئی) ایئر لائنز کے انتظامی مسائل کے سبب ملک بھر کی 15 پروازیں منسوخ جبکہ 41 تاخیر کا شکار رہیں جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔

فلائٹ شیڈول کے مطابق کراچی لاہور کی پرواز پی کے 302، دبئی کراچی کی پرواز پی کے 213، اسلام آباد کوئٹہ اور سکھر کی پروازیں پی کے 325،326، 631، 632منسوخ کردی گئیں۔اسی طرح لاہور جدہ کی پرواز پی اے 471، دبئی کی پرواز پی کے 203، 204، پی اے 216اور کراچی جدہ کی نجی ایئر کی پروازیں ای آر 811، 812بھی منسوخ کردی گئیں۔ نجی ایئر کی شارجہ اسلام آباد کی پرواز پی اے 212بھی منسوخ کردی گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان ،افسروں کا گٹھ جوڑ،گندم سٹاک کے غلط اعدادوشمار

تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی لوٹنے لگی

گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کے لئے اہم اجلاس

محمد وسیم کا سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا معائنہ

ڈی سی میانوالی ،اے سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں سنڈیکیٹ کا اجلاس ،اہم انتظامی فیصلے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن