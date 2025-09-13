20ہزار گھروں کے لیے 41سائٹس کا انتخاب مکمل
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت صوبائی حکومت نے 57ہزار معیاری اور سستی رہائشی مکانات کی تعمیر کا بڑا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔
ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق یہ مکانات صوبے کے 21اضلاع میں سرکاری زمینوں پر تعمیر کیے جائیں گے ۔ترجمان کے مطابق منصوبے کے پہلے مرحلے میں 20ہزار رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے صوبہ بھر میں 41مقامات کا انتخاب مکمل کر لیا گیا ہے ۔ یہ رہائش گاہیں آسان اقساط پر مستحق افراد کو فراہم کی جائیں گی تاکہ عام شہری کم لاگت میں معیاری رہائش سے مستفید ہو سکیں۔ترجمان کے مطابق منصوبہ پانچ سال میں مکمل کیا جائے گا اور رہائشی مکانات ورلڈ بینک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے تعمیر کیے جائیں گے ۔ رہائشی سکیموں میں عوام کو ضروریاتِ زندگی کے مطابق تمام سہولیات بہم پہنچائی جائینگی۔