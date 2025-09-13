صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائر ایجوکیشن :کالج پرنسپلز کے انٹرویوز مؤخر

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)ہائر ایجوکیشن نے کالج پرنسپلز کے انٹرویوز مؤخر کر دیئے ،مستقل پرنسپلز کی تعیناتی کے انٹرویوز سیلابی صورتحال کے پیش نظر ملتوی گیئے گئے ،امیدواروں نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر انٹرویوز موخر کرنے کی درخواست کی تھی۔

محکمہ ہائر ایجوکیشن نے گوجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژنز میں مستقل پرنسپلز کی تعیناتی کیلئے انٹرویوز کو مؤخر کر دیا،لاہور سمیت صوبہ بھر میں سرکاری کالجز میں مستقل پرنسپلز کی تعیناتی کا عمل جاری ہے ،سینکڑوں کالجز عرصہ دراز سے مستقل پرنسپل سے محروم ہیں،متعلقہ اسامیوں پر عارضی چارج سے کام چلایا جا رہا ہے ۔

