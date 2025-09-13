صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی سکیموں کیلئے9 ارب کے فنڈز منظور

  • لاہور
لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26کے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 28ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کے لئے 9ارب 30کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی اینڈ ڈی بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی ۔

اجلاس میں جن منصوبوں کی منظور ی دی گئی ان میں ٹیوٹا میں تعمیراتی اور مہمان نوازی لیبز کی توسیع کیلئے 2ارب 51کروڑ ، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی منڈی بہاؤالدین کی تعمیر کے لیے 97کروڑ روپے ، پی پی آئی سی 3کی اپ گریڈیشن اور اصلاح کیلئے 5ارب 81کروڑ کی منظوری دی گئی۔ اسکے علاہ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں ممبران اسمبلی کے لیے ریسورس سنٹر اور ٹریننگ سسٹم اور سٹیزن سنٹرکے لیگل انفارمیشن اسسٹنٹس اور پنجاب کے 19اضلاع میں سمارٹ سیف سٹیز فیز ٹو کے پوسیشن پیپرز کی بھی منظوری دی گئی ۔ اجلاس میں سیکرٹری پی اینڈ ڈی رفاقت علی ، چیف اکانومسٹ مسعود انور،ممبران پی اینڈ ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران بھی شریک ہوئے ۔

