لیسکو چونیاں ڈویژن میں محفل نعت کا انعقاد

  لاہور
لیسکو چونیاں ڈویژن میں محفل نعت کا انعقاد

الہ آباد (نمائندہ دنیا)ایکسین محمد فیاض کی زیر صدارت لیسکو چونیاں ڈویژن میں ماہِ ربیع الاول کی مناسبت سے سالانہ محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔

ایس ڈی اوز امجد اقبال، عرفان اللہ خان، مدثر قیوم، عاشق حسین، افتخار توگیروی، علی شاہد، حافظ اسرار ، سمیع اللہ ڈھڈی ودیگرلیسکو افسروں ، ملازمین نے شرکت کی۔ حافظ شفیق قادری نے تلاوت عرفان ملک نے نقابت کی ۔ فیض الرسول چشتی، توقیر اقبال قادری، ذیشان حیدر بھٹی، علی عارش بھٹی، رضوان عمر حیات، وقاص حسینی اور ارشد نقشبندی نے نبی کریمؐ کی شان میں بارگاہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ 

