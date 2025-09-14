شیخوپورہ:فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن میں شہید اسامہ شہزاد کی نمازجنازہ آج ہوگی
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ،شیخوپورہ کا سپوت ملکی سلامتی کی جنگ لڑتے وطن پر قربان ہو گیا۔
گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں جاری پاک فوج کے آپریشن کے دوران شیخوپورہ کا سپوت پریس کلب شیخوپورہ کے گروپ لیڈر دنیا ٹی وی کے بیوروچیف رانا عثمان کے بھتیجے اور رانا شہزاد کے صاحبزادے رانا اسامہ شہزاد فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن میں دہشتگردوں کے حملے میں جام شہادت نوش پا گئے۔ شہید کی 8 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔انکی نمازجنازہ آج انکے آبائی علاقہ کوٹ رنجیت کے قبرستان میں صبح 10بجے ادا کی جائیگی۔