صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن میں شہید اسامہ شہزاد کی نمازجنازہ آج ہوگی

  • لاہور
شیخوپورہ:فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن میں شہید اسامہ شہزاد کی نمازجنازہ آج ہوگی

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ،شیخوپورہ کا سپوت ملکی سلامتی کی جنگ لڑتے وطن پر قربان ہو گیا۔

گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں جاری پاک فوج کے آپریشن کے دوران شیخوپورہ کا سپوت پریس کلب شیخوپورہ کے گروپ لیڈر دنیا ٹی وی کے بیوروچیف رانا عثمان کے بھتیجے اور رانا شہزاد کے صاحبزادے رانا اسامہ شہزاد فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن میں دہشتگردوں کے حملے میں جام شہادت نوش پا گئے۔ شہید کی 8 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔انکی نمازجنازہ آج انکے آبائی علاقہ کوٹ رنجیت کے قبرستان میں صبح 10بجے ادا کی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بھکر :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کا افتتاح

ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن ، 13سو ٹن گندم برآمد، گودام سیل

گرمی کی شدت میں پھر سے اضافہ ہونے لگا

مضر صحت ناقص کھویا کی فروخت پر یونٹ سیل

پولیس کی کارروائی، نقب زنی مقدمات میں مطلوب5ملزم گرفتار

تین نامعلوم افراد کی شہری سے نوسربازی ، رقم ہتھیا لی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل