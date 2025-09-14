صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابا نیک مرد کے میلہ پر کبڈی میچ ،ارکان اسمبلی کی شرکت

  • لاہور
الہ آباد (نمائندہ دنیا)بابا نیک مرد سرکار کے میلہ میں کبڈی میچ، نامور کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، شائقین سے خوب داد سمیٹی۔

مہمان خصوصی وزیر اعظم کے معاون خصوصی شبیر عثمانی، سابق پارلیمانی سیکرٹری رانا اسحاق خاں، صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر، ایم پی اے احسن رضا خاں، ایم پی اے افتخار چھچھر اور رانا احسن اسحاق خاں تھے ۔ مہمانوں نے خطاب میں کہا کھیلوں کے فروغ کیلئے کئی منصوبے جاری ہیں، نوجوانوں کو ہر ممکن سہولت دی جائیگی۔ ایم این اے رانا اسحاق خاں نے کہا وہ اپنے حلقے میں نئی نسل کو برائیوں سے بچانے کیلئے کھیل کے میدان آباد کرینگے ۔ مہمانوں نے کھلاڑیوں کوانعامات تقسیم کیے۔

